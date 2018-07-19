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Новую поликлинику на Дмитровском шоссе в САО возведут через два года
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Новую поликлинику на Дмитровском шоссе в САО возведут через два года 

Префектура САО города Москвы 2 часа назад
Фото: Префектура САО города Москвы
На Севере Москвы в Дмитровском районе построят новую, отвечающую всем современным требованиям, детско-взрослую поликлинику. Эту новость озвучил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.
По его словам, восьмиэтажное здание возведут по адресу: Дмитровское шоссе, вл. 107г в Дмитровском районе. Его площадь составит около 10 тыс. кв. метров.
«Поликлиника будет построена по поручению мэра Сергея Собянина в рамках Адресной инвестиционной программы Москвы на 2017-2020 годы. Ее оснастят современным медицинским и технологическим оборудованием», — проводит слова Кузнецова официальный портал столичного стройкомплекса stroi.mos.ru.
В сообщении также отмечается, что в здании расположатся отделения для детей грудного возраста, педиатрическое и отделение здорового ребенка, молочно-раздаточный пункт, дневной стационар, кабинеты функциональной диагностики, клинико-диагностическая лаборатория, хирургический блок кабинетов, отделение реабилитации с залом лечебной физкультуры, служебно-бытовые и хозяйственные помещения.
«Внешняя отделка — вентилируемый фасад с фиброцементными панелями и утеплителем. Для стен архитекторы выбрали белый, бордовый и серый цвета. Для удобства маломобильных посетителей установят пандусы и лифты», — отметил С. Кузнецов.
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