Ещё
В НАБУ захотели увольнения главы САП
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В НАБУ захотели увольнения главы САП 

Украина.ру 2 часа назад
Фото: Украина.ру
Об этом сообщила пресс-служба НАБУ.
Как сообщается, 16 июля директор бюро Артем Сытник направил в комиссию возражения на подготовленный членом КДКП вывод относительно Холодницкого, которому комиссия предложила сделать выговор. По мнению Сытника, Холодницкий заслуживает увольнения.
«Национальное бюро считает, что в данном случае КДКП может и должна инициировать перед Советом прокуроров Украины рассмотрение вопроса о внесении рекомендации об увольнении руководителя САП», — сообщили в НАБУ, указав, что нарушения Холодницкий допускал неоднократно.
Кроме того, в бюро заявили, что в действиях главы САП обнаружены грубые нарушения, а Квалификационно-дисциплинарная комиссия имеет все полномочия для того, чтобы его уволить.
В марте стало известно, что в кабинете у главы САП обнаружили подслушивающее устройство. Позже Генпрокуратура Украины подтвердила эту информацию, уточнив, что вместе с НАБУ ведет расследование в отношении сотрудников САП, в том числе Холодницкого.
Позже в отношении главы САП открыли уголовное производство по подозрению в разглашении данных ведомостей досудебного расследования.
Украина.ру: последние новости
Названы украинские города, которые первыми останутся без питьевой воды «Интер»: Чемпионат мира по футболу посмотрели 19 млн украинцев Пять стран присоединились к санкциям Евросоюза против Крыма‍
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин объявил об изменении внешней политики России219
Украина по просьбе Турции совершила большое предательство62
Звезды ответили на слова нашедшего у них рак Кобзона19
Казаки просят отменить пенсии599
Путин допустил обострение ситуации на Украине235
Видео
00:42
Россия вышлет греческих дипломатов
Политика
01:00
Путин допустил обострение ситуации на Украине
Политика
05:19
Падение акробатки в огонь попало на видео
Происшествия
07:01
Путин объявил об изменении внешней политики России
Политика Экономика
02:51
Звезды ответили на слова нашедшего у них рак Кобзона
Шоу-бизнес
09:11
Казаки просят отменить пенсии
Общество
00:42
Работу лазера «Пересвет» показали на видео
Армия Оружие
01:37
Куба и Ирак: почему президенты США не доверяют разведке
В мире Статьи
00:45
Почему британский «Челленджер 2» превращается в «огненный шар»
Оружие В мире
03:13
Путин объяснил суть «Северного потока-2»
Экономика Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение