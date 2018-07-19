В НАБУ захотели увольнения главы САП

Об этом сообщила пресс-служба НАБУ.

Как сообщается, 16 июля директор бюро Артем Сытник направил в комиссию возражения на подготовленный членом КДКП вывод относительно Холодницкого, которому комиссия предложила сделать выговор. По мнению Сытника, Холодницкий заслуживает увольнения.

«Национальное бюро считает, что в данном случае КДКП может и должна инициировать перед Советом прокуроров Украины рассмотрение вопроса о внесении рекомендации об увольнении руководителя САП», — сообщили в НАБУ, указав, что нарушения Холодницкий допускал неоднократно.

Кроме того, в бюро заявили, что в действиях главы САП обнаружены грубые нарушения, а Квалификационно-дисциплинарная комиссия имеет все полномочия для того, чтобы его уволить.

В марте стало известно, что в кабинете у главы САП обнаружили подслушивающее устройство. Позже Генпрокуратура Украины подтвердила эту информацию, уточнив, что вместе с НАБУ ведет расследование в отношении сотрудников САП, в том числе Холодницкого.

Позже в отношении главы САП открыли уголовное производство по подозрению в разглашении данных ведомостей досудебного расследования.