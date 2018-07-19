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В Лондоне опровергли слухи об исполнителях отравления в Солсбери
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В Лондоне опровергли слухи об исполнителях отравления в Солсбери 

ТВ Центр 2 часа назад
Фото: ТВ Центр
Дикими домыслами назвал министр безопасности Великобритании Бен Уоллес сообщения СМИ о том, что полиция установила личности причастных к отравлению в Солсбери. Об этом он написал в твиттере в комментариях издания Press Association.
"Я думаю, эта история относится к разряду «плохо информированные источники и дикие домысли», — написал Уоллес.
I think this story belongs in the «ill informed and wild speculation folder» — Ben Wallace MP (@BWallaceMP) 19 июля 2018 г.
Ранее Press Association со ссылкой на источник, знакомый с ходом расследования, сообщило, что полиция установила личности отравителей Сергея и Юлии Скрипаль. По данным собеседника издания, к покушению причастны «несколько россиян». Установить их удалось якобы при помощи системы видеонаблюдения.
Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены 4 марта в Солсбери. Позднее британский премьер-министр Тереза Мэй заявила, что ответственность за это нападение лежит на России. Она отметила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок». Москва эти обвинения неоднократно отвергала.
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