В Лондоне опровергли слухи об исполнителях отравления в Солсбери

Дикими домыслами назвал министр безопасности Великобритании Бен Уоллес сообщения СМИ о том, что полиция установила личности причастных к отравлению в Солсбери. Об этом он написал в твиттере в комментариях издания Press Association.

"Я думаю, эта история относится к разряду «плохо информированные источники и дикие домысли», — написал Уоллес.

I think this story belongs in the «ill informed and wild speculation folder» — Ben Wallace MP (@BWallaceMP) 19 июля 2018 г.

Ранее Press Association со ссылкой на источник, знакомый с ходом расследования, сообщило, что полиция установила личности отравителей Сергея Юлии Скрипаль . По данным собеседника издания, к покушению причастны «несколько россиян». Установить их удалось якобы при помощи системы видеонаблюдения.