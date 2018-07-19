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Samsung намекает на скорый выход своей умной колонки
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Samsung намекает на скорый выход своей умной колонки 

iPhones.ru 2 часа назад
Фото: iPhones.ru
Samsung намекает на скорый выход своей умной колонкиЕще несколько месяцев назад Samsung аккуратно заявила, что планирует побороться за рынок «умных» колонок. Похоже, что сейчас сроки выхода гаджета на рынок стали яснее.
По всей видимости, «умная» колонка со встроенным ассистентом Bixby будет анонсирована на предстоящей презентации Galaxy Note 9, запланированной на 9 августа.
Если верить данным инсайдеров, то «умная» колонка Samsung будет иметь форму перевернутой чаши. Внутри разместятся сразу несколько динамиков для достижения панорамного эффекта.
Из интересных технологий, которые планирует использовать инженеры Samsung, стоит отметить функцию «Сдвиг звука». Она позволяет отслеживать местоположение человека по голосовым командам и проецировать звук непосредственно в эту точку.
Предположительная стоимость «умной» колонки с кодовым именем Lux составит $300.
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