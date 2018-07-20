В Прикамье на «АгроФесте» обсудили проект «Российское село»

Развитие сёл в территориях Пермского края обсудили на «Агрофесте» 19 июля.

В частности, во время выездного заседания обсудили реализацию регионального общественного проекта партии «Единая Россия» «Российское село», который направлен на развитие сельских территорий, поддержку всех форм хозяйствования на селе, развитие садоводства и огородничества.

Для воплощения программы в жизнь, в Пермском крае разработали «дорожную карту». Один из её основных моментов — организация профессиональной ориентации школ, расположенных в сёлах, на профессии сферы сельского хозяйства.

Участники выездного совещания также уделили много внимания теме поддержки молодых специалистов. Один из вопросов, который затронули во время обсуждения — определение термина «молодой специалист». По мнению участников, нужно уточнить этот вопрос, чтобы большее число прикамцев могло воспользоваться федеральными и региональными мерами поддержки.

«Сегодня мы подробно обсудили проект, особенно вопрос поддержки молодых специалистов, приезжающих работать на село. В Прикамье есть соответствующий закон о помощи молодых сотрудников. Главное, что у нас в крае создан единый вектор работы по этому направлению. Радует, что на всех уровнях власти у нас сложилось общее понимание важности темы и есть взаимодействие», — рассказал региональный координатор проекта «Российское село» в Пермском крае Сергей Ветошкин.

Сформированные предложения направят в министерства, а также в территории, где будет реализован проект.