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Провальный период: под автомобилем в Ростове просел асфальт
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Провальный период: под автомобилем в Ростове просел асфальт 

161.ru 1 час назад
Фото: 161.ru
Зачастую такие ямы образовываются прямо под автомобилями
На дорогах донской столицы продолжают появляться новые провалы. Очередная яма возникла сегодня на пересечении переулка Соборного и улицы Горького. Об этом в социальных сетях сообщил один из очевидцев. Он опубликовал фото, на которых заметно, что дыра образовалась на пешеходном переходе на середине проезжей части. — Колесо машины легко провалится, — прокомментировал размер ямы автор публикации. А вот на Социалистической колесо автомобиля все-таки провалилось. Асфальт ушел прямо из-под передней части машины. Это заметно на видео, которое в одном из городских пабликов опубликовал владелец авто. — Вот так замечательно у нас делают дороги. Спасибо всем, кто помогал вытаскивать, — добавил автор поста.
Видео: Это Ростов-на-Дону
На прошлой неделе в Ростове зафиксировали пять новых ям на проезжей части. Они появились на улицах Мясникова, Седова, Мечникова, на переулке Университетском, а также на улице Семашко между Донской и Береговой. Что стало причиной столь частых провалов, пока не сообщается. Мы направили соответствующий запрос в Ростовские тепловые сети. Однако пока ответ на него не получили.
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Комментарии  Ещё 7 источников 
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