Провальная неделя Ростова: очередная яма образовалась на улице Мясникова

На одной из улиц донской столицы в очередной раз провалился асфальт. Яма образовалась на проезжей части на пересечении Мясникова и 13 Линии. Фото с изображением провалившейся дороги опубликовал в социальных сетях один из очевидцев. Провал огорожен и оцеплен специальной лентой — очевидно на месте уже работают городские службы.

Очевидно, на месте уже работают коммунальные службы

— Мы осмотрели место провала, сейчас выясняем причину, — ответили корреспонденту 161.ru в пресс-службе Ростовских теплосетей. Эта неделя в Ростове оказалась богатой на подобные происшествия. Буквально вчера на улице Мечникова в районе дома 150 прям под автомобилем «Хендай Акцент» под землю ушла дорога. Переднее колесо иномарки оказалось в яме. — Давно уже вместо Ростов-на-Дону пора писать Ростов-под-Землей, — пошутил очевидец, опубликовавший фото ямы. Днем ранее провалы появились на улице Седова, на пересечении переулка Университетский и улицы Лермонтова, а также на улице Семашко между Донской и Береговой. Диаметр последней оказался больше метра. Кроме того, ее залило водой. — Высыпали кучу песка, и пока всё. Я думаю, там будут ниже еще провалы. Когда шла вода, метров 50 асфальта волной пошло. Значит, там тоже пустоты, — рассказал 161.ru один из очевидцев, представившийся Апполинарием Вяземским.

Причины столь частых провалов в нашем городе за последнее время выясняются, в Теплосетях попросили прислать им официальный запрос. Однако и без комментариев коммунальщиков можно предположить, что все ЧП связаны с подготовкой ростовских коммуникаций к отопительному сезону.