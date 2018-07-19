Полный провал: в Ростове под машиной ушел под землю асфальт

В донской столице сегодня, 19 июля, в очередной раз ушла под землю дорога. Инцидент произошел возле доме на Мечникова, 150.

По словам очевидцев, водитель припарковал «Хендай Акцент» во дворе многоэтажки и ушел. А вскоре под иномаркой образовалась дыра такой величины, что в нее поместилось переднее колесо.

Фото с места ЧП появилось в городских пабликах.

— Давно уже вместо Ростов-на-Дону пора писать Ростов-под-Землей, — пошутили ростовчанин.

В пресс-службе городской администрации сообщили, что на место провала отправились специалисты коммунальных служб.

А вчера огромная яма появилась на Седова. Ее огородили лентой.