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Полный провал: в Ростове под машиной ушел под землю асфальт
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Полный провал: в Ростове под машиной ушел под землю асфальт 

161.ru 2 часа назад
Фото: 161.ru
В донской столице сегодня, 19 июля, в очередной раз ушла под землю дорога. Инцидент произошел возле доме на Мечникова, 150.
По словам очевидцев, водитель припарковал «Хендай Акцент» во дворе многоэтажки и ушел. А вскоре под иномаркой образовалась дыра такой величины, что в нее поместилось переднее колесо.
Фото с места ЧП появилось в городских пабликах.
— Давно уже вместо Ростов-на-Дону пора писать Ростов-под-Землей, — пошутили ростовчанин.
В пресс-службе городской администрации сообщили, что на место провала отправились специалисты коммунальных служб.
А вчера огромная яма появилась на Седова. Ее огородили лентой.
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