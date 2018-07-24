Ни дня без провала: в Ростове произошло обрушение тротуара

Горожане положили в дыру большую ветку, чтобы никто не провалился

Очередная дыра на дороге образовалась на улице Орбитальной сегодня, 24 июля. Изображение провала в социальных сетях опубликовали очевидцы. На снимке видно, что жители вставили в выбоину ветку, чтобы никто не угодил в яму.

— Может подземные воды размывают, — пошутили пользователи в Сети. — Для Орбитальной это нормально. Скоро дом провалится. Точно тайно строят метро.

Кусок тротуара провалился в яму В последнее время на дорогах донской столицы очень часто появляются провалы. Накануне, яма образовалась на пересечении переулка Соборного и улицы Горького прямо на пешеходном переходе. А в минувший вторник провалился асфальт на Семашко.