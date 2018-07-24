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Ни дня без провала: в Ростове произошло обрушение тротуара
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Ни дня без провала: в Ростове произошло обрушение тротуара 

161.ru 1 час назад
Фото: 161.ru
Горожане положили в дыру большую ветку, чтобы никто не провалился
Очередная дыра на дороге образовалась на улице Орбитальной сегодня, 24 июля. Изображение провала в социальных сетях опубликовали очевидцы. На снимке видно, что жители вставили в выбоину ветку, чтобы никто не угодил в яму.
— Может подземные воды размывают, — пошутили пользователи в Сети. — Для Орбитальной это нормально. Скоро дом провалится. Точно тайно строят метро.
Кусок тротуара провалился в яму  В последнее время на дорогах донской столицы очень часто появляются провалы. Накануне, яма образовалась на пересечении переулка Соборного и улицы Горького прямо на пешеходном переходе. А в минувший вторник провалился асфальт на Семашко.
Кроме того, в последнее время можно было наблюдать дыры на улицах Мясникова, Мечникова, Седово и в переулке Университетском. Ростовчане высказали предположение, что виной таким частым провалам на дорогах является опрессовка отопительных систем.
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