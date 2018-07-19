Новая стратегия обороны Молдавии предписывает более тесное сотрудничество с НАТО

КИШИНЕВ , 19 июля. / ТАСС /. Новая стратегия национальной обороны Молдавии предписывает более тесное сотрудничество с НАТО . Об этом говорится в документе, который был утвержден парламентом республики в четверг.

"Усиление и углубление отношений с Организацией Североатлантического договора (далее — НАТО) при сохранении нейтралитета, установленного в конституции Республики Молдова", — сказано в документе.

В нем отмечается, что «вследствие решений Варшавского саммита НАТО ожидается рост военного присутствия на восточном фланге альянса, а также консолидация партнерских отношений, в том числе с Республикой Молдова». Вместе с тем, Кишинев «не позволит использование своей территории иностранными силами для принятия ими мер военного характера, направленных против другого государства».

Среди потенциальных угроз в документе выделяется вооруженный конфликт на востоке Украины , который, как считают в Кишиневе, может расширить зону нестабильности до молдавских границ. Риски Молдавия видит в армии непризнанного Приднестровья, а также Оперативной группе российских войск, которая охраняет оставшиеся со времен Советского Союза склады с боеприпасами в Приднестровье и обеспечивает поддержку миротворческой операции на Днестре.

Молдавия по конституции нейтральное государство, которое не может вступать в военные блоки. С 1994 года республика сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. В соответствии с ним страны Запада финансируют обучение молдавских офицеров и программы по обмену опытом, дарят снятую с вооружения технику. Со своей стороны Кишинев оказывает поддержку в миротворческих операциях альянса, отправляя туда своих военных.