Челябинская блогерша Наталья Краснова снялась полуобнажённой для журнала

Блогер из Челябинска Наташа Краснова, совсем недавно общавшаяся с Владимиром Путиным на «Прямой линии», снялась в полуобнажённом виде для популярного мужского журнала, сообщает корреспондент «АиФ-Челябинск».

Краснова, также известная в социальных сетях как Black Russian Mama, появилась на обложке нового номера журнала Maxim. Мама двоих детей снялась в спортивном белье молочного цвета. На фотографии 38-летняя артистка стендап-жанра, чьей красоте и моложавости недавно сделал комплимент сам президент России, выглядит непривычно нежно, естественно и совсем не пошло. Большинство читателей глянца остались довольными.

Публикация от MAXIM Russia (@maximmagazinerussia) 20 Июл 2018 в 3:27 PDT Напомним, девушка спросила президента о социальных гарантиях профессии блогера. Жители Челябинска, задыхающиеся от постоянного смога, сочли данный вопрос глупым и засыпали её претензиями. Однако вскоре Краснова раскрыла карты и дала всем хейтерам жёсткий отпор.