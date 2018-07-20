Ещё
Челябинская блогерша Наталья Краснова снялась полуобнажённой для журнала
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Челябинская блогерша Наталья Краснова снялась полуобнажённой для журнала 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Блогер из Челябинска Наташа Краснова, совсем недавно общавшаяся с Владимиром Путиным на «Прямой линии», снялась в полуобнажённом виде для популярного мужского журнала, сообщает корреспондент «АиФ-Челябинск».
Краснова, также известная в социальных сетях как Black Russian Mama, появилась на обложке нового номера журнала Maxim. Мама двоих детей снялась в спортивном белье молочного цвета. На фотографии 38-летняя артистка стендап-жанра, чьей красоте и моложавости недавно сделал комплимент сам президент России, выглядит непривычно нежно, естественно и совсем не пошло. Большинство читателей глянца остались довольными.
Публикация от MAXIM Russia (@maximmagazinerussia) 20 Июл 2018 в 3:27 PDT  Напомним, девушка спросила президента о социальных гарантиях профессии блогера. Жители Челябинска, задыхающиеся от постоянного смога, сочли данный вопрос глупым и засыпали её претензиями. Однако вскоре Краснова раскрыла карты и дала всем хейтерам жёсткий отпор.
АиФ: последние новости
Задержание Бахаева – мощный удар по репутации Дубровского – политолог В Челябинске кадастровый инженер фальсифицировал документы недвижимости В Челябинске прошло третье задержание из-за хищения бюджетных миллионов
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Газпрому» перекрывают трубу227
К чему приводит «вражда» с РФ и другие события дня28
Путин впервые высказался о повышении пенсионного возраста1244
Фото кабинета Медведева удивило россиян136
Умерла Мария Спивак38
Видео
08:39
Путин впервые высказался о повышении пенсионного возраста
Политика
02:50
Данные о гиперзвуковом оружии утекли из России
Армия Оружие
00:12
Латвия пожаловалась на последствия «вражды» с РФ
Экономика
00:33
Меркель порадовалась за Путина и Трампа
Европа В мире
00:33
Трамп пообещал стать «худшим врагом» Путина
В мире Ближний Восток
00:55
Москалькова обратилась к Путину с просьбой
Общество Политика
03:31
Еще один туроператор прекратил свою деятельность
Компании Личный счет
00:37
Посол Греции вызван в МИД России
Европа Конфликты
12:22
Максакова в короткой юбке вызвала фурор
Шоу-бизнес
03:21
Садовник напал на дом Лысейко и попался
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение