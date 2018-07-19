Оператор «Тинькофф Мобайл» начал оказывать услуги связи в нескольких регионах России 

Всего к настоящему моменту оператор работает в восьми регионах России, включая Москву, Санкт-Петербург, Московскую и Ленинградскую области.
До конца 2018 года «Тинькофф Мобайл» планирует начать работу в более чем 60 субъектах РФ.
Оформить заявку на подключение можно на сайте оператора или в мобильном приложении Tinkoff Mobile.
Доставка сим-карты клиенту осуществялется бесплатно. Также у «Тинькофф Мобайл» появились собственные точки продаж в торговых комплексах крупных городов Краснодарского края, Волгоградской области, республик Адыгея и Марий Эл.
Приобрести сим-карты можно в магазинах «Связной» и на сайте ритейлера.