Оператор «Тинькофф Мобайл» начал оказывать услуги связи в нескольких регионах России

Всего к настоящему моменту оператор работает в восьми регионах России , включая Москву Санкт-Петербург , Московскую и Ленинградскую области.

До конца 2018 года «Тинькофф Мобайл» планирует начать работу в более чем 60 субъектах РФ.

Оформить заявку на подключение можно на сайте оператора или в мобильном приложении Tinkoff Mobile.

Приобрести сим-карты можно в магазинах «Связной» и на сайте ритейлера.