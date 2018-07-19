Ещё
Оператор «Тинькофф Мобайл» начал оказывать услуги связи в нескольких регионах России
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Оператор «Тинькофф Мобайл» начал оказывать услуги связи в нескольких регионах России 

RB.ru 21 минуту назад
Фото: Ведомости
Всего к настоящему моменту оператор работает в восьми регионах России, включая Москву, Санкт-Петербург, Московскую и Ленинградскую области.
До конца 2018 года «Тинькофф Мобайл» планирует начать работу в более чем 60 субъектах РФ.
Оформить заявку на подключение можно на сайте оператора или в мобильном приложении Tinkoff Mobile.
Доставка сим-карты клиенту осуществялется бесплатно. Также у «Тинькофф Мобайл» появились собственные точки продаж в торговых комплексах крупных городов Краснодарского края, Волгоградской области, республик Адыгея и Марий Эл.
Приобрести сим-карты можно в магазинах «Связной» и на сайте ритейлера.
RB.ru: последние новости
За время ЧМ-2018 иностранцы оформили tax free на миллиард рублей Восемь единоросов не пришли на первое чтение законопроекта о пенсионной реформе У МТС нашлось 500 000 абонентов
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина по просьбе Турции совершила большое предательство199
Повесившая ребенка няня-украинка осталась на свободе115
Путин объявил об изменении внешней политики России383
В Египте вскрыли гигантский чёрный саркофаг20
Арестован высокопоставленный чиновник Минобороны43
Видео
00:42
Россия вышлет греческих дипломатов
Политика
01:00
Путин допустил обострение ситуации на Украине
Политика
05:19
Падение акробатки в огонь попало на видео
Происшествия
07:01
Путин объявил об изменении внешней политики России
Политика Экономика
02:51
Звезды ответили на слова нашедшего у них рак Кобзона
Шоу-бизнес
09:11
Казаки просят отменить пенсии
Общество
00:42
Работу лазера «Пересвет» показали на видео
Армия Оружие
01:37
Куба и Ирак: почему президенты США не доверяют разведке
В мире Статьи
00:45
Почему британский «Челленджер 2» превращается в «огненный шар»
Оружие В мире
03:13
Путин объяснил суть «Северного потока-2»
Экономика Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение