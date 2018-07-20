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Сироткин доволен работой нового переднего крыла болида
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Сироткин доволен работой нового переднего крыла болида 

SPORT24.ru 40 минут назад
Фото: Motorsport.com
Российский пилот «Уильямса» Сергей Сироткин считает, что новое переднее крыло — это шаг в верном направлении для команды.
«Мы никогда не говорили, что некое нововведение само поможет нам улучшить время на круге, но улучшения мы видим.
Благодаря нововведению мы точно обрели более стабильную базу и более стабильный воздушный поток. Эти улучшения уже заметны, хотя процесс адаптации еще не завершен. Теперь нужно конвертировать эту более стабильную базу в улучшение результатов, чего мы, конечно, при отсутствии стабильной базы ранее сделать не могли.
Это шаг в правильном направлении, но очевидно, что нам еще многое предстоит сделать», — цитирует Сироткина motorsport.сom.
Отметим, что сегодня, 20 июля, Сироткин показал 19-е время во второй практике Гран При Германии Формулы-1.
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