Сироткин доволен работой нового переднего крыла болида

Российский пилот «Уильямса» Сергей Сироткин считает, что новое переднее крыло — это шаг в верном направлении для команды.

«Мы никогда не говорили, что некое нововведение само поможет нам улучшить время на круге, но улучшения мы видим.

Благодаря нововведению мы точно обрели более стабильную базу и более стабильный воздушный поток. Эти улучшения уже заметны, хотя процесс адаптации еще не завершен. Теперь нужно конвертировать эту более стабильную базу в улучшение результатов, чего мы, конечно, при отсутствии стабильной базы ранее сделать не могли.

Это шаг в правильном направлении, но очевидно, что нам еще многое предстоит сделать», — цитирует Сироткина motorsport.сom.

Отметим, что сегодня, 20 июля, Сироткин показал 19-е время во второй практике Гран При Германии Формулы-1.