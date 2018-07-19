Ещё
Какой Париж? Поргина ответила экс-балерине, назвавшейся любовницей Караченцова
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Какой Париж? Поргина ответила экс-балерине, назвавшейся любовницей Караченцова 

Вести.Ru 51 минуту назад
Фото: Вести.Ru
Людмила Поргина пришла в студию «Прямой эфира», чтобы ответить бывшей балерине Мариинского театра Елене Дмитриевой, которая ранее публично заявила о том, что 23 года была любовницей Николая Караченцова.
В одной из прошлых программ она заявила, что хочет увезти актера в Париж, где Дмитриева живет в последние годы. В то время Поргина лично не могла ответить экс-балерине, поскольку сопровождала мужа во время поездки в Израиль, где актер проходил курс химиотерапии.
Однако откровения Дмитриевой едва не довели Поргину, которая уже 13 лет самоотверженно борется за жизнь любимого мужа, до больницы. Сейчас она пришла в студию и заявила, что считает эти откровения «фарсом и чистой ложью».
"Я хорошо знаю своего мужа — мы 45 лет вместе. Никаких оснований для ревности ", — говорит Людмила. По ее словам, Караченцов никогда не отказывал поклонницам в совместных фото, целовал им руки, приобнимал, но это ничего не значило — он даже их имен не помнил.
Не убедили Поргину и другие «доказательства» романа, которые привела Дмитриева, утверждающая, что у них был «тайный роман».
Кроме того, супруга знаменитого актера считает, что время для своих признаний экс-балерина выбрала не самое удачное: к нейрохирургическим проблемам прибавилась онкология.
"Я всячески пытаюсь поднимать ему настроение, поддерживать бодрость духа, а тут — эта статья", — сетует Поргина.
Она считает, что в подобного рода откровениях есть что-то нездоровое, но хочет нанять детектива, чтобы выяснить: кому было выгодно вытащить всю эту грязь в то время, когда человек борется за жизнь.
Как реагируют на эту историю актеры — знакомые Николая Караченцова, а также психологи? Какие нестыковки в рассказе экс-балерины нашла Людмила Поргина? Как сам Караченцов отреагировал на откровения Дмитриевой и был ли вообще этот «роман без свидетелей» между известным актером и балериной? Ответы на эти вопросы — в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале «Россия 1».
Вести.Ru: последние новости
Миллиард просмотров собрал клип времен, когда YouTube еще не было Дефицит рабочей силы в США заставляет бизнес использовать творческий подход для поиска кадров В день открытия авиасалона "Фарнборо" заключены сделки на $46,4 млрд
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина по просьбе Турции совершила большое предательство244
Повесившая ребенка няня-украинка осталась на свободе115
Путин объявил об изменении внешней политики России420
В Египте вскрыли гигантский чёрный саркофаг20
Арестован высокопоставленный чиновник Минобороны45
Видео
00:42
Россия вышлет греческих дипломатов
Политика
01:00
Путин допустил обострение ситуации на Украине
Политика
05:19
Падение акробатки в огонь попало на видео
Происшествия
07:01
Путин объявил об изменении внешней политики России
Политика Экономика
02:51
Звезды ответили на слова нашедшего у них рак Кобзона
Шоу-бизнес
09:11
Казаки просят отменить пенсии
Общество
00:42
Работу лазера «Пересвет» показали на видео
Армия Оружие
01:37
Куба и Ирак: почему президенты США не доверяют разведке
В мире Статьи
00:45
Почему британский «Челленджер 2» превращается в «огненный шар»
Оружие В мире
03:13
Путин объяснил суть «Северного потока-2»
Экономика Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение