Военные повара российской базы в Абхазии на праздновании 100-летия соединения угостят армейской кашей более 1000 гостей

22 июня в течение дня на территории военного городка соединения на открытом воздухе будут развернуты три передвижные полевые кухни.

Военные повара российской военной базы в Абхазии в рамках празднования 100-летия соединения угостят солдатской кашей около 1000 гостей праздника.

22 июня в течение дня на территории военного городка базы на открытом воздухе будут развернуты три передвижные полевые кухни. В праздничном меню от поваров воинской части будут представлены: гречневая каша с мясом, хлеб собственной выпечки и чай. Всего для приготовления гарнира будет использовано около 300 кг гречневой крупы.