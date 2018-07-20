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Военные повара российской базы в Абхазии на праздновании 100-летия соединения угостят армейской кашей более 1000 гостей
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Военные повара российской базы в Абхазии на праздновании 100-летия соединения угостят армейской кашей более 1000 гостей 

ТК «Звезда» 36 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
22 июня в течение дня на территории военного городка соединения на открытом воздухе будут развернуты три передвижные полевые кухни.
Военные повара российской военной базы в Абхазии в рамках празднования 100-летия соединения угостят солдатской кашей около 1000 гостей праздника.
22 июня в течение дня на территории военного городка базы на открытом воздухе будут развернуты три передвижные полевые кухни. В праздничном меню от поваров воинской части будут представлены: гречневая каша с мясом, хлеб собственной выпечки и чай. Всего для приготовления гарнира будет использовано около 300 кг гречневой крупы.
Праздничные мероприятия, посвящённые юбилею, пройдут 22 июля на территории военного городка соединения. В этот день в военную базу прибудут посол Российской Федерации в Абхазии, около 30 ветеранов базы, представители Министерства обороны Республики Абхазия, юнармейцы, а также члены семей военнослужащих.
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