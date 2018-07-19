На российской военной базе в Абхазии пройдут праздничные мероприятия, посвященные 100-летию соединения

В частности, 22 июля на территории военного городка военной базы состоятся торжественный митинг, плац-концерт в исполнении военного оркестра и показательные выступления разведчиков по рукопашному бою.

20 июля российской военной базе Южного военного округа в Абхазии исполнится 100 лет. Праздничные мероприятия, посвященные знаменательной дате, состоятся 22 июля на территории военного городка соединения, в их числе торжественный митинг, плац-концерт в исполнении военного оркестра и показательные выступления разведчиков по рукопашному бою.

В частности, в ходе митинга ветеранам и действующим военнослужащим военной базы будут вручены награды, ценные подарки и грамоты.

Всего на празднование 100-летия соединения прибудут около 1000 гостей, в том числе представители дипломатического корпуса, силовых министерств и ведомств Республики Абхазия, воспитанники Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия», а также члены семей военнослужащих.