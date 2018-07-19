Лучшие расчеты РЭБ Южного военного округа применили опыт современных вооруженных конфликтов в ходе профессионального конкурса

В состязаниях принимают участие около 70 военнослужащих, задействовано около 30 единиц вооружения и специальной техники.

На полигоне Николо-Александровский в Ставропольском крае состоялась активная фаза состязаний между подразделениями радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Южного военного округа (ЮВО) в рамках конкурса по полевой выучке.

Впервые в ходе выполнения одного из главных его условий военнослужащие обнаружили и подавили радиоканал беспилотных летательных аппаратов (БЛА) различных типов с дальнейшей его посадкой на землю.

В конкурсе приняли участие специалисты РЭБ общевойсковых объединений и соединений, Черноморского флота, а также объединения ВВС и ПВО.

В умении применять самые современные образцы военной техники соревновались экипажи станций радиопомех, прошедшие отборочные туры в своих соединениях и воинских частях.

В целях приближения условий к реальным при выполнении учебно-боевых задач были задействованы квадрокоптеры, а также комплексы БЛА.

Кроме того, участники конкурса решали комплексную тактико-специальную задачу, включающую элементы управления экипажем, боевого применения техники, ориентирования на местности, преодоления зараженных участков и отражения нападения диверсионно-разведывательных групп.

Специалисты РЭБ выполнили нормативы по развертыванию станций радиопомех и задачи по радиоэлектронному подавлению линий радиосвязи условного противника.

В программу конкурса были включены испытания по тактико-специальной, специальной, технической, огневой, физической подготовке, связи, радиационной, химической и биологической защите, вождению специальной техники.

Конкурс проводится в целях повышения уровня подготовки личного состава подразделений, отработки навыков применения современной военной техники, обобщения и внедрения в войска передового опыта подготовки подразделений и определения лучшего подразделения РЭБ округа.

Всего в конкурсе принимают участие около 70 военнослужащих, задействовано около 30 единиц вооружения военной и специальной техники, в том числе новейшие станции постановки радиопомех «Житель» из состава комплекса «Борисоглебск», станции РЭБ «Красуха».

Окружной этап конкурса по полевой выучке среди подразделений радиоэлектронной борьбы завершится 21 июля.