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Гончаренко: уже скучаем по братьям Березуцким, особенно по Василию
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Гончаренко: уже скучаем по братьям Березуцким, особенно по Василию 

Чемпионат.com 1 час назад
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко, недавно подписавший новый контракт с красно-синими до 2020 года, на традиционной встрече команды с болельщиками в Москве признался, что в составе не хватает братьев Березуцких, которые объявили о завершении карьеры.
«По братьям мы уже скучаем. Особенно по Васе, потому что он был нашим эмоциональным фоном. Без его шуток тяжело. Без него кажется, что команда замолчала. У нас сейчас получается новая команда. Когда Евгений Леннорович приходил в ЦСКА, тоже была молодая команда, которая через четыре года выиграла Кубок УЕФА. Нам надо сейчас построить новую команду, а потом говорить о целях. Но мы будем полностью выкладываться в каждом матче», — передаёт слова Гончаренко корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
В прошлом сезоне ЦСКА дошёл до четвертьфинала Лиги Европы, где уступил лондонскому «Арсеналу». В чемпионате России команда заняла второе место и завоевала путёвку в групповой этап Лиги чемпионов.
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