Газзаев в Госдуме проголосовал против повышения пенсионного возраста 

Бывший главный тренер ЦСКА, «Алании» и сборной России Валерий Газзаев проголосовал в качестве депутата Госдумы от «Справедливой России» против проведения пенсионной реформы.
Голосование по законопроекту о повышении пенсионного возраста в России для мужчин до 65 лет и для женщин до 63 прошло сегодня в Государственной думе. Законопроект был принят в первом чтении, его поддержали 328 депутатов, 104 проголосовали против, воздержавшихся не было.
Законопроект поддержали все спортсмены-депутаты фракции «Единая Россия», в том числе Александр Карелин, Анатолий Карпов, Артур Таймазов, Бувайсар Сайтиев, Владимир Драчев, Владислав Третьяк, Дмитрий Пирог, Ирек Зиннуров, Ирина Роднина, Николай Валуев, Светлана Журова и Сергей Чепиков. В голосовании не участвовал Вячеслав Фетисов.