Депутат Лебедев: закон о повышении пенсионного возраста ещё не принят, а Березуцкие уже на пенсии 

Депутат Государственной думы, член исполкома Российского футбольного союза (РФС) Игорь Лебедев отреагировал на решение защитников московского ЦСКА Алексея и Василия Березуцких завершить профессиональную карьеру.
«Закон о повышении пенсионного возраста ещё не принят, а братья Березуцкие уже на пенсии», — написал Лебедев в своём Twitter.
Березуцкие в составе ЦСКА стали шестикратными чемпионами России, семикратными обладателями Кубка и шестикратными обладателями Суперкуба страны. В 2005 году они завоевали Кубок УЕФА, а в 2008 стали бронзовыми призёрами чемпионата Европы в составе сборной России.
Ранее бывший полузащитник московского ЦСКА Евгений Алдонин выразил своё отношение к решению защитников армейского клуба Алексея и Василия Березуцких завершить карьеру.