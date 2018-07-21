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Депутат Лебедев: закон о повышении пенсионного возраста ещё не принят, а Березуцкие уже на пенсии
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Депутат Лебедев: закон о повышении пенсионного возраста ещё не принят, а Березуцкие уже на пенсии 

RT на русском 1 час назад
Депутат Государственной думы, член исполкома Российского футбольного союза (РФС) Игорь Лебедев отреагировал на решение защитников московского ЦСКА Алексея и Василия Березуцких завершить профессиональную карьеру.
«Закон о повышении пенсионного возраста ещё не принят, а братья Березуцкие уже на пенсии», — написал Лебедев в своём Twitter.
Березуцкие в составе ЦСКА стали шестикратными чемпионами России, семикратными обладателями Кубка и шестикратными обладателями Суперкуба страны. В 2005 году они завоевали Кубок УЕФА, а в 2008 стали бронзовыми призёрами чемпионата Европы в составе сборной России.
Ранее бывший полузащитник московского ЦСКА Евгений Алдонин выразил своё отношение к решению защитников армейского клуба Алексея и Василия Березуцких завершить карьеру.
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