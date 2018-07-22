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Братья Березуцкие завершили футбольную карьеру
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Братья Березуцкие завершили футбольную карьеру 

Газета.Ru 6 часов назад
Защитники ЦСКА Алексей и Василий Березуцкие заявили о завершении игровой карьеры, передает НСН.
Об этом сообщает пресс-служба армейского клуба.
В обращении к болельщикам футболисты отметили, что начинать новый этап в жизни всегда непросто.
"Для нас это время пришло. Сегодня с легкой грустью, но с полной уверенностью в своем решении мы объявляем о завершении карьеры профессиональных футболистов", — говорится в обращении Березуцких.
Березуцкие, которым в июне исполнилось 36 лет, являются шестикратными чемпионами страны, шестикратными обладателями Суперкубка России и кубка УЕФА сезона-2004/05.
Вице-премьер Виталий Мутко в разговоре с журналистами выразил надежду, что Березуцкие после ухода в поля останутся в спорте и продолжат приносить пользу российскому футболу.
Ранее о завершении карьеры игрока заявил игрок ЦСКА и сборной России Сергей Игнашевич.
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