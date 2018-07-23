А. Березуцкий не приехал на встречу с болельщиками, медаль за него получил брат

Бывший футболист ЦСКА Алексей Березуцкий , вместе со своим братом Василием объявивший о завершении карьеры, не появился на традиционной встрече команды с болельщиками в Москве . Серебряную медаль за второе место в чемпионате России 2017/18 за него получил брат. Об этом сообщает корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Москвичи в прошлом сезоне пробились в групповой этап Лиги чемпионов, но заняли там третье место. В Лиге Европы ЦСКА дошёл до четвертьфинала, где уступил по сумме двух встреч лондонскому «Арсеналу». В новом сезоне они вновь будут играть в Лиге чемпионов и стартуют с группового этапа.

Ближайший матч ЦСКА проведёт 27 июля, когда сразится с «Локомотивом» в матче за Суперкубок России.