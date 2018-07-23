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А. Березуцкий не приехал на встречу с болельщиками, медаль за него получил брат
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А. Березуцкий не приехал на встречу с болельщиками, медаль за него получил брат 

Чемпионат.com 10 минут назад
Бывший футболист ЦСКА Алексей Березуцкий, вместе со своим братом Василием объявивший о завершении карьеры, не появился на традиционной встрече команды с болельщиками в Москве. Серебряную медаль за второе место в чемпионате России 2017/18 за него получил брат. Об этом сообщает корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Москвичи в прошлом сезоне пробились в групповой этап Лиги чемпионов, но заняли там третье место. В Лиге Европы ЦСКА дошёл до четвертьфинала, где уступил по сумме двух встреч лондонскому «Арсеналу». В новом сезоне они вновь будут играть в Лиге чемпионов и стартуют с группового этапа.
Ближайший матч ЦСКА проведёт 27 июля, когда сразится с «Локомотивом» в матче за Суперкубок России.
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