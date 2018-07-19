«Художественные промыслы — это не безделушки, а преемственность поколений»

«Я считаю, что инициатива наших депутатов — это, в хорошем смысле слова, некая пропагандистская капля в головы наших жителей. Что, оказывается, есть такое понятие, как народные художественные промыслы. Это демонстрация того, что власти ценят эту отрасль настолько, что даже хотят утвердить такой праздник на государственном уровне.

Но чтобы нам хотя бы просто сохранить отрасль народных художественных промыслов, нужны серьезные меры поддержки. Люди в советское время понимали глубину и важность сохранения НХП. Есть даже исторически подтвержденные факты, когда во время Великой Отечественной войны мастеров-профессионалов досрочно демобилизовали с действующего фронта.

На самом деле, для развития НХП необходимо организовывать мероприятия, которые власти должны инициировать. Например, проведение фестивалей различного масштаба, привлечение туристов и т.д. И если мы хотя бы начнем об этом говорить, от этого нам всем, пусть и в далекой перспективе, будет польза.

К сожалению, тех мер, которые предпринимаются сейчас, для развития НХП недостаточно. При этом нельзя сказать, что в регионе вообще ничего не делается. Нижегородская область , надо сказать, передовик по этим направлениям. Например, у нас сложилась плачевная ситуация с привлечением рабочей силы. И в конце прошлого года было принято дополнение к закону о художественных промыслах в контексте поддержки молодых специалистов. Посмотрим, как это будет работать.

Понятно, что все мы финансируемся из одного бюджета, и у всех много желаний. Но мы продолжим доказывать, что НХП — это не просто некие изделия, игрушки, безделушки, а это серьезная социальная составляющая, которая направлена на сохранение нас, русских, как самоидентифицированной нации. Это, в первую очередь, преемственность поколений. И надо рассказывать о нашей отрасли с детского сада и школы. Ведь большая часть молодежи даже понятия не имеет, что такое НХП. Все, что они знают, это »Coca-Cola» — forever».

Фото: ПАО «Павловский ордена Почета завод художественных металлоизделий им. Кирова»