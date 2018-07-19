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Ведущие шоу «Орел и Решко» посетили Владимир, Суздаль и Гусь-Хрустальные
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Ведущие шоу «Орел и Решко» посетили Владимир, Суздаль и Гусь-Хрустальные 

АиФ Владимир 25 минут назад
Фото: АиФ Владимир
Ведущие популярной программы «Орел и Решко» певица Сати Казанова и блогер Клава Кока посетили Владимир, Суздаль, Гусь-Хрустальный, Петушки и Мстеру.
Выпуск о нашей области вышел в эфир 17 июля в рамках сезона с путешествиями по России. Соседение Ярославль и Кострома «засветились» на прошлой неделе.
Золотая карта досталась Клаве Коке, а 100 долларов, на которые вполне прилично можно пожить в любом городе и не один день, — Сати.
Певица отправилась в пешеходную прогулку по достопримечтаельностям Владимира, посетила агрокультурный туристический комплекс «Богдарня»в Петушинском районе. Там Сати Казанова осталась на ночь. После она отпарвилась в Суздаль.
Обладательница безлимитной карты Клава поехала в Гусь-Хрустальный, где она познакомилась с технологией изготовления традиционного промысла — хрусталя. После блогер отправилась в Мстеру, где купила шкатулку ручной работы. Она провела ночь во Владимире и отправилась в Суздаль, где она полетала на воздушном шаре еще до фестиваля воздухоплавателей.
Орел и решка. Россия, Золотое кольцо России (Владимир и Суздаль) от ГПМ РТВ BigTV на Rutube.
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