Ведущие шоу «Орел и Решко» посетили Владимир, Суздаль и Гусь-Хрустальные

Выпуск о нашей области вышел в эфир 17 июля в рамках сезона с путешествиями по России . Соседение Ярославль Кострома «засветились» на прошлой неделе.

Золотая карта досталась Клаве Коке, а 100 долларов, на которые вполне прилично можно пожить в любом городе и не один день, — Сати.

Певица отправилась в пешеходную прогулку по достопримечтаельностям Владимира , посетила агрокультурный туристический комплекс «Богдарня»в Петушинском районе. Там Сати Казанова осталась на ночь. После она отпарвилась в Суздаль.

Обладательница безлимитной карты Клава поехала в Гусь-Хрустальный, где она познакомилась с технологией изготовления традиционного промысла — хрусталя. После блогер отправилась в Мстеру, где купила шкатулку ручной работы. Она провела ночь во Владимире и отправилась в Суздаль, где она полетала на воздушном шаре еще до фестиваля воздухоплавателей.