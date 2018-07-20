На Ставрополье полицейские Кировского городского округа и общественники провели для детей профилактические беседы

В рамках профилактической акции «Безопасное лето» сотрудники полиции Кировского городского округа и общественники посетили пришкольный лагерь одной из школ Новопавловска . Тематика беседы была направлена на соблюдение Правил дорожного движения, безопасное поведение во время школьных каникул, а также разъяснение прав и обязанностей несовершеннолетних.

Организаторы встречи напомнили ребятам о правилах поведения пешеходов на улицах и об ответственности несовершеннолетних за совершение правонарушений.

В ходе мероприятия полицейские в игровой форме разъяснили воспитанникам лагеря их права и обязанности. На вопрос об обязанностях несовершеннолетних, все в один голос ответили: «Дети должны хорошо учиться, заниматься спортом, слушаться старших и помогать им».

По мнению организаторов встречи, профилактические беседы очень важны и полезны, ведь благодаря им дети начинают осознавать ответственность за то или иное правонарушение или преступление, а также получают необходимые знания, позволяющие обезопасить себя.