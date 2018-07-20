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На Ставрополье полицейские Кировского городского округа и общественники провели для детей профилактические беседы
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На Ставрополье полицейские Кировского городского округа и общественники провели для детей профилактические беседы 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 31 минуту назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В рамках профилактической акции «Безопасное лето» сотрудники полиции Кировского городского округа и общественники посетили пришкольный лагерь одной из школ Новопавловска. Тематика беседы была направлена на соблюдение Правил дорожного движения, безопасное поведение во время школьных каникул, а также разъяснение прав и обязанностей несовершеннолетних.
Организаторы встречи напомнили ребятам о правилах поведения пешеходов на улицах и об ответственности несовершеннолетних за совершение правонарушений.
В ходе мероприятия полицейские в игровой форме разъяснили воспитанникам лагеря их права и обязанности. На вопрос об обязанностях несовершеннолетних, все в один голос ответили: «Дети должны хорошо учиться, заниматься спортом, слушаться старших и помогать им».
По мнению организаторов встречи, профилактические беседы очень важны и полезны, ведь благодаря им дети начинают осознавать ответственность за то или иное правонарушение или преступление, а также получают необходимые знания, позволяющие обезопасить себя.
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