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Кировские депутаты не пустили общественников в Общественную палату
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Кировские депутаты не пустили общественников в Общественную палату 

РИА «ФедералПресс» 24 минуты назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Сегодня депутаты законодательного собрания Кировской области утвердили парламентский список членов региональной Общественной палаты. Народные избранники пропустили в ОП КО руководителей крупных кировских компаний, представителей сферы образования и нескольких пенсионеров. В список из 16 представителей вошли лишь несколько человек, имена которых на слуху у кировских общественников.
Не прошел парламентский фильтр активист Константин Ситчихин, который руководит группой общественного контроля за ремонтом дорог, и нередко критикует деятельность городских властей по благоустройству. Не попал в итоговый список и бывший депутат гордумы Алексей Кузьмин, долгое время считавшийся «говорящей головой» областного отделения «Справедливой России». Не нашлось мест для Владимира Огородова и Фаата Хайруллина, выступавших за увеличение поддержки кировских сельхозпредприятий. Отказались принимать в члены ОП КО депутаты и общественника Элунура Гусейнова, занимающего в том числе защитой прав заключенных в Кировской области.
При этом нашлось место для члена ОП КО Дмитрия Захваткина, который несколько недель назад угрожал расправой кировскому активисту Артуру Абашеву. На последнем заседании региональной общественной наблюдательной комиссии он заявил, что выбьет Абашеву зубы. Комиссия по общественной экспертизе, этике и регламенту Общественной палаты Кировской области признала, что поступок члена ОП КО Дмитрия Захваткина, угрожавшего выбить зубы Абашеву, нарушал кодекс этики, но лишать его статуса не стала, ограничившись вынесением предупреждения.
Фото: правительство Кировской области
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