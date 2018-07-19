Башкирского бизнесмена избили и угнали у него Mercedes‐Benz

Уфе ( республика Башкортостан ) в Кировский районный суд направлено уголовное дело в отношении 29‐летнего уроженца Чеченской республики , которого подозревают в избиении местного предпринимателя и угоне у него иномарки Mercedes‐Benz. Об этом сообщил сайт ToDay News Ufa.

Было установлено, что в марте прошлого года подозреваемый с двумя сообщниками затащил потерпевшего в машину и, угрожая ножом, потребовал отдать долг, принадлежащий даже не ему, а якобы коллеге. После этого злоумышленник избил бизнесмена, а автомобиль угнал. Материальный ущерб оценивается в 3,7 миллиона рублей.