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Башкирского бизнесмена избили и угнали у него Mercedes‐Benz
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Башкирского бизнесмена избили и угнали у него Mercedes‐Benz 

360tv.ru 23 минуты назад
В Уфе (республика Башкортостан) в Кировский районный суд направлено уголовное дело в отношении 29‐летнего уроженца Чеченской республики, которого подозревают в избиении местного предпринимателя и угоне у него иномарки Mercedes‐Benz. Об этом сообщил сайт ToDay News Ufa.
Было установлено, что в марте прошлого года подозреваемый с двумя сообщниками затащил потерпевшего в машину и, угрожая ножом, потребовал отдать долг, принадлежащий даже не ему, а якобы коллеге. После этого злоумышленник избил бизнесмена, а автомобиль угнал. Материальный ущерб оценивается в 3,7 миллиона рублей.
17 июля в Перми местный житель по имени Анар рассказал об угрозах начальника уголовного розыска отдела полиции № 7 Али Тарвердиева подкинуть ему наркотики и посадить в тюрьму.
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