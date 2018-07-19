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«Газпром» заплатит «Зениту» 57,5 млн евро по новому рекламному контракту
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«Газпром» заплатит «Зениту» 57,5 млн евро по новому рекламному контракту 

Свободная пресса 24 минуты назад
ООО «Газпром межрегионгаз» заключило с футбольным клубом «Зенит» из Санкт-Петербурга новый рекламный контракт, согласно которому выплатит 57,5 млн евро в ближайшие пять лет.
Как сообщается, соглашение будет действовать с 2019 по 2023 год, со своей стороны футбольный клуб должен будет демонстрировать 15-секундный видеоролик на экранах стадиона «Крестовский» во время домашних матчей «Зенита». Интересно, что в ролике будет представлен логотип ПАО «Газпром», а не ООО «Газпром межрегионгаз», пишет «Интерфакс».
Ранее «СП» сообщала, что петербургский «Зенит» проявляет интерес к защитнику испанского «Эспаньола» Марио Эрмосо. «Сине-бело-голубые» рассматривают 23-летнего футболиста в числе основных кандидатов на усиление оборонительной линии команды.
Справка «СП»
ООО «Газпром межрегионгаз» — холдинг, управляющий региональными газовыми и энергосбытовыми компаниями ПАО «Газпром». 100% собственником компнаии является ПАО «Газпром».
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