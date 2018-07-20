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Между Петербургом и Петергофом запустят новый российский катамаран «Грифон»
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Между Петербургом и Петергофом запустят новый российский катамаран «Грифон» 

Собака.ru 1 час назад
Фото: Собака.ru
Между Петербургом и Петергофом в конце августа запустят новый российский катамаран, созданный Средне-Невским судостроительным заводом совместно с «Роснано». Катамаран называется «Грифон».
Вместимость судна — 150 человек, корпус выполнен из углепластика. Стоимость катамарана достигает 300 млн рублей.
«Грифон» будет курсировать дважды в день до конца сезона навигации, время в пути составит около 40 минут. Оператором линии будет «Нева Тревел Компани».
Эксперты признают, что прогулочные суда в Петербурге устарели и их нужно обновлять. Но этому мешает высокая стоимость — около 100 млн рублей.
Фото: Средне-Невский судостроительный завод
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