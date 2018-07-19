Жителей «обезвоженного» Североульска срочно вакцинируют

Заместитель министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Андрей Кислицын заявил о необходимости провести срочную вакцинацию жителей от гепатита А; он не исключил возникновения эпидемии в городе, где вода из-под крана стала непригодной для питья в результате обвала русла реки Калья.

Кислицын также призвал прививать горожан от ротавирусной инфекции, передает Ura.ru.

По данным регионального Роспотребнадзора, согласно результатам проведенных исследований воды, нормативный показатель «цветность» превышена в 1,2 раза, «мутность» — в 6 раз. По микробиологическим показателям вода соответствует нормам, но для питья она не пригодна.

В семи точках города организована раздача питьевой воды. Пожарная машина стоит на центральной площади города, там можно налить воду в принесенную с собой тару. Раздача воды производится круглосуточно. Выдачу бутилированной воды обещают возобновить с утра пятницы, 20 июля.

Сообщается, что в среду в город было доставлено 40 тыс. литров бутилированной воды — 8 тыс. пятилитровых емкостей, к 12.00 по местному времени четверга раздали еще 12 тыс. литров.

Накануне сообщалось, что из-за нарушений поставок питьевой воды в Североульске начались «драки за воду».