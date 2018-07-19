Electronic о развитии CS:GO: «Мне кажется, в Valve делают все правильно»

Денис electronic Шарипов рассказал сайту Natus Vincere об обновлениях Counter-Strike: Global Offensive и об интерфейсе Panorama UI. Он заявил, что Valve развивает игру в правильном направлении. По его мнению, если бы в CS:GO было больше патчей, некоторые пользователи остались бы недовольны.

Flickr.com Electronic заявил, что в первой версии Panorama UI были ошибки, поэтому он пока отказался от ее использования: «Мне кажется, в Valve делают все правильно. Они выпустили Panorama, и это круто! Я пытался на ней играть, и она, конечно, замечательная, но в ней еще очень много багов, из-за которых я пока что ее выключил и вернулся к старой версии». Но несмотря на недостатки, игрок полагает, что обновленный интерфейс пойдет игре на пользу: «Panorama просто освежит игру тем, что это будет интерфейс нового поколения. Важно, что в Valve над ней работают и постоянно обновляют ее. Посмотрите на ту же „Доту“, где апдейтов чересчур много и многие на это жалуются, — а в Counter-Strike ситуация немного другая. Мне вот интересно узнать, все были бы готовы играть, если бы Valve, к примеру, добавляла новое оружие постоянно. Мне кажется, на данном этапе игра всех устраивает. Люди просто пишут, что Valve забила на игру CS, не потому, что ее не обновляют, а потому, что просто не вкладывают в нее деньги. Однако я очень надеюсь, что в Valve это услышат и тоже введут какой-нибудь International в CS. Ведь у CS сейчас довольно много соперников — PUBG, Fortnite». Valve выпустила бета-версию Panorama UI 19 июня. Пользователи могут опробовать обновленный интерфейс, прописав специальную команду при запуске игры. После серии неудачных результатов с декабря по май 2018 года, Natus Vincere выиграли три турнира подряд: StarSeries i-League Season 5, CS:GO Asia Championships 2018 и ESL One Cologne 2018. Следующим чемпионатом команды станет ELEAGUE CS:GO Premier 2018.