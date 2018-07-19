В Оренбурге названы основные причины пожаров на сельхозобъектах

Оренбурге состоялось заседание по вопросам проведения уборки урожая и заготовке кормов в регионе под председательством губернатора Оренбургской области Юрия Берга . Наряду с вопросами обеспечения горюче-смазочными материалами, обновления машинно-тракторного парка, сохранности урожая на элеваторах и хлебоприемных пунктах, одним из важнейших вопросов стала пожарная безопасность объектов сельского хозяйства.

Зам.начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы главного управления МЧС РФ по Оренбургской области, полковник внутренней службы Александр Харламов привел следующие данные. За последние 5 лет на объектах сельского хозяйства региона произошло 663 пожара, на которых погибло 2 человека и 11 получили травмы. Ущерб составил более 25 млн руб.

В 2017 году пожары произошли на территории Погроминского элеватора в Тоцком районе и Абдулинском элеваторе. Причины — нарушение технологического процесса и отсутствие контроля за температурным режимом.

За 2018 год зарегистрировано 26 пожаров. Работа техники без искрогасителей не раз приводила к возгоранию полей и самой уборочной техники.

С начала года выявлено 90 случаев выжигания в хозяйствах сухой травы, что крайне опасно в условиях особого противопожарного режима.

Низкий уровень — всего 37% — исполнения предписаний по устранению требований пожарной безопасности также был озвучен в докладе. В Чебеньковском, Орском Сорочинском и ряде других элеваторов неисправны или вовсе отсутствуют системы пожарной сигнализации. На этих же элеваторах эвакуационные выходы не соответствуют требованиям.

Было настоятельно рекомендовано с большей ответственностью отнестись к данной проблеме и приложить все усилия, чтобы избежать чрезвычайных ситуаций.