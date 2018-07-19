В Самарской области обсудили дальнейшее сотрудничество региона с Францией 

В Тольятти состоялось заседание рабочей группы по инвестициям и модернизации экономики российско-французского экономического совета — СЕФИК. Участники обсудили инвестиционное сотрудничество, взаимодействие в области малого и среднего бизнеса. Французы — лидеры по вложениям в экономику Самарской области. У каждой компании есть масштабные планы по развитию. Регион сотрудничает с инженерной школой в Сент-Этьене, растет взаимодействие в сфере космических технологий, намечены новые проекты в области производства ракет и спутников