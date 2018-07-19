Муниципальных депутатов предлагают наделить правом быть наблюдателями на выборах

«На выборах президента РФ и на выборах мэра Москвы мы столкнулись с тем, что не можем привлекать к наблюдению за выборами муниципальных депутатов согласно федеральному законодательству. По результатам сентябрьской кампании мы планируем направить соответствующее предложение, инициативу в Центральную избирательную комиссию, это после выборов мэра, чтобы муниципальные депутаты могли в дальнейшем стать наблюдателями на выборах», — сказал Венедиктов.

По его словам, речь идет как минимум о нескольких сотнях человек, которые могли бы быть привлечены к наблюдению за ходом выборов.

«Возможно, мы выступим с такой инициативой вместе, но инициатива наша. Набирая наблюдателей, мы столкнулись с тем, что не можем привлекать муниципальных депутатов ни в качестве наблюдателей, ни партии в качестве наблюдателей. Люди набирались для политической деятельности, а мы не можем их привлекать. Для них быть наблюдателями на выборах или представителями кандидатов — это часть их работы, на мой взгляд», — сказал Венедиктов.