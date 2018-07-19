Губернатор Полтавченко посетил военно-патриотические сборы в Сапёрном

Губернатор Санкт-Петербурга приехал на летние оборонно-патриотические сборы в Сапёрном, сообщает Смольный.

Летние оборонно-патриотические сборы проходят в Ленинградской области на территории воинской части Западного военного округа. Они включают в себя спортивные тренировки, лекции, боевую подготовку, встречи с известными спортсменами и общественными деятелями.

По мнению Георгия Полтавченко, сборы дают молодым людям возможность почувствовать себя защитниками. А также понять важность таких слов как «патриотизм» и «Родина». Всего за 4 смены в сборах примут участие 352 петербуржца в возрасте от 14 до 19 лет.

Сборы организованы Комитетом по молодежной политике совместно с командованием ЗВО и общероссийским спортивным движением «Сильная Россия». Их программа ориентирована на трудных подростков, несовершеннолетних, склонных к совершению правонарушений.