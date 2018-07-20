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Работы по благоустройству 13 дворовых территорий района Левобережный планируют завершить до конца года
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Работы по благоустройству 13 дворовых территорий района Левобережный планируют завершить до конца года 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: Управа района Левобережный города Москвы
Работы по благоустройству 13 дворовых территорий столичного района Левобережный планируют завершить до конца 2018 г. Об этом сообщает пресс-служба управы района.
«На территории Левобережного района в текущем году благоустроят 13 дворов. Четыре территории были вынесены на портал «Активный гражданин», где жители района сами принимали решение о том, каким хотят видеть свой двор. Эти дворовые территории расположены по адресам: ул. Беломорская, д. 5, корп. 3 и д. 13, корп. 1; ул. Смольная, д. 67, корп. 3; Валдайский проезд, д. 10, корп. 1. По трем территориям работы завершены в полном объеме, по Валдайскому проезду работы еще ведутся, планируемый срок сдачи — 25 июля. Еще девять дворов благоустроят за счет средств стимулирования управы», — приводятся в сообщении слова руководителя ГБУ «Жилищник района Левобережный» Сергея Семенченко.
В пресс-службе добавили, что в указанных дворах выполнены работы по замене малых архитектурных форм, дорожно-тропиночной сети, резинового и плиточного покрытия.
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