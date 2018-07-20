Работы по благоустройству 13 дворовых территорий района Левобережный планируют завершить до конца года

Работы по благоустройству 13 дворовых территорий столичного района Левобережный планируют завершить до конца 2018 г. Об этом сообщает пресс-служба управы района.

«На территории Левобережного района в текущем году благоустроят 13 дворов. Четыре территории были вынесены на портал «Активный гражданин», где жители района сами принимали решение о том, каким хотят видеть свой двор. Эти дворовые территории расположены по адресам: ул. Беломорская, д. 5, корп. 3 и д. 13, корп. 1; ул. Смольная, д. 67, корп. 3; Валдайский проезд, д. 10, корп. 1. По трем территориям работы завершены в полном объеме, по Валдайскому проезду работы еще ведутся, планируемый срок сдачи — 25 июля. Еще девять дворов благоустроят за счет средств стимулирования управы», — приводятся в сообщении слова руководителя ГБУ «Жилищник района Левобережный» Сергея Семенченко.

В пресс-службе добавили, что в указанных дворах выполнены работы по замене малых архитектурных форм, дорожно-тропиночной сети, резинового и плиточного покрытия.