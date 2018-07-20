Технополис на Волгоградке посетила делегация из Кореи

Директор по внешним связям технополиса «Москва» на Волгоградском проспекте Олеся Мальцева представила гостям из Кореи возможности площадки для размещения наукоемких компаний.

«В нанотехнологическом центре композитов гостям показали образцы продукции для разных отраслей промышленности. Сотрудники предприятия подробно рассказали о технологических процессах производства», — говорится в сообщении пресс-службы инновационной площадки.

На территории базовой кафедры Московского государственного образовательного комплекса делегация познакомилась с техническим оснащением и учебными аудиториями. (ск)