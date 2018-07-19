В Тольятти начали ремонт самой высокой дымовой трубы в регионе

В новом сезоне ВАЗ будет работать с обновленным теплооборудованием

Самарские теплоэнергетики обновят оборудование ТЭЦ ВАЗа. Здесь стартовал ремонт дымовых железобетонных труб 130 метров и 250 метров. Это самые высокие технологические сооружения в регионе. Металлические конструкции труб — лестницы и смотровые площадки — обработают антикоррозийными материалами. Работы будут вести промышленные альпинисты.

Всего в рамках летней ремонтной кампании теплоэнергетики отремонтируют три из четырех дымовых труб ТЭЦ ВАЗа.

Еще в одной дымовой трубе проведут капремонт — обновят систему освещения и газоходы.