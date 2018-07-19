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В волгоградском лагере «Зеленая волна» отдыхают юные спортсмены
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В волгоградском лагере «Зеленая волна» отдыхают юные спортсмены 

АиФ Волгоград 33 минуты назад
Фото: АиФ Волгоград
В волгоградском лагере «Зеленая волна» открылась смена для ребят, которые получили путевки за особые достижения в спорте и общественной деятельности.
По данным пресс-службы областного комитета молодежной политики, для юных спортсменов организованы тренировочные, оздоровительные и различные творческие мероприятия. В лагерь заехали 114 футболистов и воспитанники физкультурного клуба «Заволжье-Дзюдо». Путевки для ребят — бесплатные. Отметим, в этом году в данном учреждении отдохнут и дети с ограниченными возможностями здоровья — инвалиды-колясочники. Добавим, в этом году в лагерях области организовано более 300 программ по разным направлениям — патриотическое воспитание, художественное, инновационное и научно-техническое творчество, развитие волонтерского движения, занятия спортом, популяризация здорового образа жизни.
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