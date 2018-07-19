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Из-за осыпающихся фасадов жители Выборга боятся ходить по тротуарам.
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Из-за осыпающихся фасадов жители Выборга боятся ходить по тротуарам. 

Ivyborg.ru 36 минут назад
Фото: Ivyborg.ru
Под осыпающийся фасад дома на пересечении бульвара Кутузова и проспекта Мира на этот раз попали две машины.
"Кирпич ни с того ни с сего, никому и никогда на голову не свалится" — написал Булгаков. Но увидев дом, с которого на головы людей сыпется штукатурка и падают куски кирпича, можно подумать иначе.
Дом, о котором мы писали совсем недавно, снова сыпется. В этот раз под камнепад попали две машины припаркованные у тротуара.
Это далеко не первый случай. Жители уже давно жалуются на осыпающиеся фасады старых домов. Но вопрос никак не решается. Остается надеяться что для устранения этой проблемы не понадобятся пострадавшие от падения кирпича на голову.
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