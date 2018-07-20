Газета «Марьинский вестник» ищет интересные новости о жизни района

Районная газета «Марьинский вестник» объявила о поиске мобильных корреспондентов. Если вы видели что-то необычное в районе или, быть может, знакомы с интересными людьми, пишите на почту: ytja@yandex.ru.

Информация может касаться всех сторон жизни района: ремонта дорог, интересного концерта (обязательно бесплатного или за минимальную плату), спортивных соревнований, ДТП и др.

Расскажите о ваших соседях. Может быть, кто-то лепит чашки, делает витражи, является волонтером, содержит интересных животных.

Все новости, поступившие от мобильных корреспондентов и опубликованные на сайте, будут авторскими. (еп)