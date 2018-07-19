Сбербанк конвертировал просроченный долг украинской «дочки» в ее акции

МОСКВА , 19 июл — ПРАЙМ. Сбербанк конвертировал просроченный долг своей украинской «дочки» в ее капитал: за июнь просроченная задолженность по межбанковским кредитам, предоставленным Сбербанком банкам-нерезидентам, сократилась на 20,8 миллиарда рублей, тогда как инвестиции Сбербанка в акции дочерних и зависимых банков–нерезидентов выросли за июнь на 19,9 миллиарда рублей, следует из оборотной ведомости (форма 101) крупнейшего российского банка.

"Сокращение просрочки вызвано конвертацией долга украинской «дочки» перед материнским банком в ее капитал — об этом свидетельствует увеличение остатка на счете «Акции дочерних и зависимых банков–нерезидентов» в оборотной ведомости Сбербанка за июнь на 19,9 миллиарда рублей", — отметил Осадчий.

Задолженность украинского Сбербанка перед материнским банком составила на 1 июня 2018 года 24 миллиарда гривен (60 миллиардов рублей). Убыток украинского Сбербанка за первое полугодие 2018 года составил 7,1 миллиарда гривен (16,9 миллиарда рублей).

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