Сбербанк конвертировал просроченный долг украинской «дочки» в ее акции 

МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Сбербанк конвертировал просроченный долг своей украинской «дочки» в ее капитал: за июнь просроченная задолженность по межбанковским кредитам, предоставленным Сбербанком банкам-нерезидентам, сократилась на 20,8 миллиарда рублей, тогда как инвестиции Сбербанка в акции дочерних и зависимых банков–нерезидентов выросли за июнь на 19,9 миллиарда рублей, следует из оборотной ведомости (форма 101) крупнейшего российского банка.
Соответствующая просроченная задолженность появилась в марте 2017 года из-за введенного Украиной запрета возврата денег из украинских дочерних структур российских банков в Россию, пояснил РИА Новости начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий. Основную массу этой просрочки составляет кредит украинскому дочернему банку Сбербанка — АО «Сбербанк» (Украина).
"Сокращение просрочки вызвано конвертацией долга украинской «дочки» перед материнским банком в ее капитал — об этом свидетельствует увеличение остатка на счете «Акции дочерних и зависимых банков–нерезидентов» в оборотной ведомости Сбербанка за июнь на 19,9 миллиарда рублей", — отметил Осадчий.
Задолженность украинского Сбербанка перед материнским банком составила на 1 июня 2018 года 24 миллиарда гривен (60 миллиардов рублей). Убыток украинского Сбербанка за первое полугодие 2018 года составил 7,1 миллиарда гривен (16,9 миллиарда рублей).
Комментарий Сбербанка РИА Новости получить не удалось.
В мае глава Сбербанка Герман Греф заявил, что банк предпримет четвертую попытку продажи украинской «дочки» и выразил надежду, что она будет успешной.