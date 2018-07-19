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Расцветают акварельные пионы
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Расцветают акварельные пионы 

Вечерняя Москва 37 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
Очередной мастер-класс по искусству рисования для участников проекта «Московское долголетие» провел известный акварелист Сергей Андрияка в музее-заповеднике «Царицыно».
Многим ученикам маэстро уже 70 и более лет, однако возраст — вовсе не помеха для того, чтобы освоить новый вид творчества.
— Это очень трогательно, что люди в таком возрасте интересуются живописью, — отметил художник. — Москвичи не хотят сидеть дома — их захватывает совсем другая жизнь: у них горят глаза, они старательно выполняют домашние задания, они увлечены искусством.
Пусть не все картины получились идеальными, но главное, что творческий процесс доставил людям массу удовольствия.
— Сегодня я впервые рисую акварелью, — рассказала 65-летняя Татьяна Захарова, в прошлом экономист. — Интересный опыт, раньше я писала только карандашом и маслом.
Кстати, встреча с японскими художниками состоялась 17 июля в Территориальной клубной системе «Орехово». Целью визита иностранной делегации стал отбор творческих детских работ воспитанников культурного учреждения на международную выставку.
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