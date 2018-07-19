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На Диксоне стартовал экологический проект «Арктический субботник»
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На Диксоне стартовал экологический проект «Арктический субботник» 

АиФ Красноярск 44 минуты назад
Фото: АиФ Красноярск
В него включились волонтеры-добровольцы. Которые в течение месяца будут проводить рейды и очищать территорию от бытового и технического мусора, разбирать старые заборы и некапитальные строения.
«Диксон по праву считается «арктическими воротами» Красноярского края, но мы видим с вами, в каком состоянии сегодня наш Север. Мне очень приятно, что наша молодежь проявляет инициативу, которую мы вместе с вами сегодня реализуем. Я вам желаю хорошего настроения на этот месяц и плодотворной работы, чтобы по итогам поездки вы гордились собой. Я уверен, память об этой поездке вы пронесете через всю жизнь, и может кто-то из вас, получив образование, захочет посвятить свою жизнь нашему Северу», — напутствовал ребят глава Таймыра Сергей Ткаченко.
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