«Лет через 20»: эксперт о том, когда появится «противооружие» для «Сармата»

Образцы оружия, не имеющего аналогов в мире, сегодня, как говорят специалисты, «в железе» представило Министерство обороны России . Это новейшая крылатая ракета с ядерным двигателем «Буревестник» и уникальная подводная беспилотная система «Посейдон».

По мнению военного обозревателя Виктора Литовкина, тот факт, что военные продемонстрировали образцы новейшего вооружения вживую, говорит о том, что уже через три-четыре года можно ждать появления серийных образцов.

По мнению Литовкина, ни одна страна не посмеет на нас напасть в том числе и потому, что на защите России стоит мощное ракетно-ядерное вооружение, новейшие образцы, которого продемонстрировал Владимир Путин во время Послания Федеральному Собранию.

Систем, которые смогли бы блокировать, например, ракеты «Сармат», «Авангард» и «Буревестник», не существует, и в ближайшие 20 лет не появится, считает эксперт.

— Защиты от этих комплексов у наших вероятных противников в ближайшие 10-15-20 лет не будет, потому что в принципе защиты от них нет, — уверен Литовкин.

Ранее Пятый канал публиковал видео демонстрации образцов новейшего российского оружия — ракеты «Буревестник», оснащенной ядерной энергетической установкой, и подводного атомного беспилотника «Посейдон». Свои названия образцы нового российского оружия получили по результатам всенародного конкурса, проведенного Минобороны РФ.