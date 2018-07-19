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«Лет через 20»: эксперт о том, когда появится «противооружие» для «Сармата»
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«Лет через 20»: эксперт о том, когда появится «противооружие» для «Сармата» 

Пятый канал 41 минуту назад
Фото: Пятый канал
Образцы оружия, не имеющего аналогов в мире, сегодня, как говорят специалисты, «в железе» представило Министерство обороны России. Это новейшая крылатая ракета с ядерным двигателем «Буревестник» и уникальная подводная беспилотная система «Посейдон».
По мнению военного обозревателя Виктора Литовкина, тот факт, что военные продемонстрировали образцы новейшего вооружения вживую, говорит о том, что уже через три-четыре года можно ждать появления серийных образцов.
По мнению Литовкина, ни одна страна не посмеет на нас напасть в том числе и потому, что на защите России стоит мощное ракетно-ядерное вооружение, новейшие образцы, которого продемонстрировал Владимир Путин во время Послания Федеральному Собранию.
Систем, которые смогли бы блокировать, например, ракеты «Сармат», «Авангард» и «Буревестник», не существует, и в ближайшие 20 лет не появится, считает эксперт.
— Защиты от этих комплексов у наших вероятных противников в ближайшие 10-15-20 лет не будет, потому что в принципе защиты от них нет, — уверен Литовкин.
Ранее Пятый канал публиковал видео демонстрации образцов новейшего российского оружия — ракеты «Буревестник», оснащенной ядерной энергетической установкой, и подводного атомного беспилотника «Посейдон». Свои названия образцы нового российского оружия получили по результатам всенародного конкурса, проведенного Минобороны РФ.
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