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Встреча «Красный, желтый, зеленый» пройдет в Кузьминках
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Встреча «Красный, желтый, зеленый» пройдет в Кузьминках 

Управа района Кузьминки 1 час назад
Фото: Управа района Кузьминки
Интерактивная программа «Красный, желтый, зеленый» для юных жителей Кузьминок пройдет в субботу, 21 июля, в детской библиотеке № 112. Как сообщили в Центральной библиотечной системе (ЦБС) ЮВАО, встреча будет посвящена знанию правил дорожного движения, что особенно актуально в дни летних каникул.
Детям предложат принять участие в веселых конкурсах и увлекательных играх, а также разгадать загадки и ребусы.
Встреча пройдет в 12.00 по адресу: Жигулевская улица, дом 6, корп. 2. Вход свободный.
Узнать дополнительную информацию можно по телефону: 8 (499) 722-65-12. (ис)
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