Встреча «Красный, желтый, зеленый» пройдет в Кузьминках

Интерактивная программа «Красный, желтый, зеленый» для юных жителей Кузьминок пройдет в субботу, 21 июля, в детской библиотеке № 112. Как сообщили в Центральной библиотечной системе (ЦБС) ЮВАО, встреча будет посвящена знанию правил дорожного движения, что особенно актуально в дни летних каникул.

Детям предложат принять участие в веселых конкурсах и увлекательных играх, а также разгадать загадки и ребусы.

Встреча пройдет в 12.00 по адресу: Жигулевская улица, дом 6, корп. 2. Вход свободный.

Узнать дополнительную информацию можно по телефону: 8 (499) 722-65-12. (ис)