Фестиваль «Железный град» пройдет в Изборске

Фестиваль военно-исторической реконструкции и средневековой культуры «Железный град» 4—5 августа состоится в музее-заповеднике «Изборск». Как сообщили АиФ-Псков в пресс-службе региональной администрации, фестиваль воссоздает эпизоды военной и мирной жизни 13–17 веков Руси и Европы, дает возможность «погружения» в эпоху средневековья, знакомит с культурой, традициями, обычаями, жизнью и ратными подвигами средневековых воинов.

Организатором мероприятия выступают администрация Псковской области , Государственный историко-архитектурный и природно-ландшафтный музей-заповедник «Изборск» и центр исторических проектов «Доблесть эпох».

Программа фестиваля включает торжественное открытие фестиваля, парад-представление клубов, дефиле исторического костюма, сражение по правилам маневров, турнир лучников, конные состязания. Самыми зрелищными элементами программы фестиваля станут конный рыцарский турнир, который пройдет по правилам 15 века и реконструкция эпизода сражения 17 века.

Участники фестиваля продемонстрируют приемы обращения с мушкетами, пиками и артиллерийскими орудиями. В ходе фестиваля посетители познакомятся с повседневной жизнью наших предков в военном историческом лагере, расположенном на плато над Городищенском озере. Жизнь реконструкторов в походном лагере, независимо от представленной эпохи, отличается полным историческим соответствием. В рамках фестиваля будут работать детская площадка, средневековая ярмарка.

Традиционно, у стен Изборской крепости состоится концерт средневековой музыки. По многочисленным просьбам зрителей в концерте примет участие харьковская фолк-группа Spiritual Seasons.

Программа 12-го Международного фестиваля военно-исторической реконструкции и средневековой культуры «Железный град» — 2018

4 августа. Суббота.

13.00 — 19.00 Средневековая ярмарка. Детская площадка. 14.00 — Торжественный проход и построение участников. Представление клубов. 14.20 — 15.30 Сражение по правилам маневров, дефиле исторического костюма 15.30 — 16.00 Акустический концерт фолк групп. 16.00 — Историческая программа «17 век в истории Изборска» 17.00 — Конные состязания. 19.00 — Концерт фолк-групп.

5 августа. Воскресенье.

12.00 — 15.00 — Средневековая ярмарка. Детская площадка. 13.00 — 14.30 — Конный рыцарский турнир. 14.30 — 15.00 — Средневековая музыка.