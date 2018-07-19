В Сирии около 86 тысяч человек получили медпомощь

Центр по примирению враждующих сторон оказал медпомощь около 86 тыс. человек в Сирии , передаёт ФАН со ссылкой на информационный бюллетень Минобороны России «В течение суток медицинская помощь оказана девяти жителям. В общей сложности медицинская помощь оказывалась — 85 928 жителям», — говорится в сообщении. Проведено 1,87 тыс. гуманитарных миссий. Общий вес доставленного гуманитарного груза — 2805,06 тонны. Ранее стало известно, что в сирийской Восточной Гуте после освобождения от боевиков восстановили десять поликлиник.