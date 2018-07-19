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В храме Святого Андрея Боголюбского на Волжском освятили колокола
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В храме Святого Андрея Боголюбского на Волжском освятили колокола 

Управа района Кузьминки 41 минуту назад
Фото: Управа района Кузьминки
В день престольного праздника, 17 июля, в храме Святого Андрея Боголюбского на Волжском бульваре состоялась божественная литургия, которую возглавил архимандрит Алексий (Вылажанин), благочинный Петропавловского церковного округа.
По окончании крестного хода был совершен чин освящения колоколов для строящейся церкви. После освящения их подняли на колокольню на ярус звона. По окончании для прихожан было устроено чаепитие на улице возле деревянного храма. Желающие могли пройти на стройплощадку, полюбоваться на колокола, сфотографироваться на память. (ис)
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