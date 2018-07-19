Комитет по градостроительству одобрил проект школы на Петергофском шоссе

12 июля в Комитете по градостроительству и архитектуре состоялось очередное заседание Градостроительного совета при Правительстве Санкт-Петербурга

Первым вопросом участники заседания рассмотрели архитектурно-градостроительный облик школы на 550 мест, планируемой на Петергофском шоссе в непосредственной близости от ЖК «Английская миля».

Заказчиком проекта является ООО «БАЛТПРОДКОМ», проектировщиком — ООО «Архитектурная мастерская Юсупова». По результатам было принято решение согласовать архитектурно-градостроительный облик объекта среднего общего образования.

Вторая часть заседания была посвящена обсуждению архитектурно-градостроительного облика многоквартирного жилого дома, гостиницы и детского сада по адресу: Софийская улица, дом 63, литера А. Проект выполнило ООО «Архитектурная мастерская Столярчука» по заказу ООО «Управляющая компания „Альянс-Инвест“. Члены Градсовета отметили высокое качество подачи материалов и решили одобрить архитектурно-градостроительный облик объектов с учетом его доработки по замечаниям, высказанным в рамках заседания.